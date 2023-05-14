Прогноз погоди в Україні на 15 травня

Чоловік у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 травня, в Україні буде тепло. Однак в деяких областях країни очікуються дощі та грози.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Діденко розповіла, що протягом дня температура повітря очікується +20+24 градусів.

За її словами, у західних областях пройдуть короткочасні дощі та навіть грози. Температура повітря вдень буде +16+20 градусів.

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"У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси", — розповіла Діденко.

Вона додала, що невелике похолодання очікується у вівторок, 16 травня, на півночі України.

Погода в Україні 15 травня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, завтра, 15 травня, у західних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10°С, вдень +21…+26°С, на крайньому заході +13…+18°С.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі.

Також ми писали, що кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

Додамо, науковці прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними у зв'язку з глобальним потеплінням та змінами клімату на планеті, однак зафіксувати цей факт не вдавалося. Однак тепер нове дослідження, проведене під керівництвом NASA, підтверджує, що великі посухи та періоди надмірного випадання опадів і накопичення води на суші справді відбуваються частіше.