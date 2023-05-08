Наталья Диденко спрогнозировала погодные условия на 9 мая: где ожидается дождь

Женщина идет с зонтиком по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 мая, народный синоптик прогнозирует в Украине ночью заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине на 9 мая

Наталья Диденко сообщает, что заморозки ожидаются в ближайшую ночь в северных и западных областях.

Во вторник температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +11...+14 градусов. Ночь в Украине ожидается холодная +2...+6 градусов, к югу +6...+11 градусов. По словам народного синоптика на юго-востоке и в Крыму также ожидается холод +7...+12 градусов. Так же в Карпатах и Черновицкой области.

Синоптики прогнозирует, что ночью осадки пройдут преимущественно югом от Одессы через Крым до Донецка. В Карпатах возможен снег. На остальной территории ночью будет сухо, даже с прояснениями.

Днем 9 мая в Украине ожидаются почти повсюду местами кратковременные дожди. В Приазовье осадки могут быть сильнее. На крайнем западе, Житомирщине и Киевщине — без существенных осадков.

Прогноз погоды в Киеве 9 мая

В Киеве 9 мая ночью холодно +3...+5 градусов. Днем потеплеет до +11...+13 градусов.

По словам Наталки Диденко, в окрестностях есть вероятность заморозков. Потепление начнется с 12 мая.

Прогноз погоды на неделю

Синоптики Meteoprog сделали прогноз погоды по Украине на неделю.

8 мая ожидаются небольшие умеренные дожди в юго-западной части Украины, а также в Донецкой области. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. На востоке местами днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +3...+9 °С, в Волынской области и на крайнем севере страны ночью сильные заморозки в воздухе от -3 до 0 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17°С, в западных областях +9...+14°С.

По прогнозам 9 мая умеренные дожди пройдут в южной половине Украины, а также в Донецкой области. На остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7°С, в западной части поверхности заморозки от -3 до 0°С. Днем максимальная температура будет составлять +11...+16 °С.

В среду 10 мая в восточных областях пройдет небольшой дождь. На остальных территориях без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2...+7°С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0°С. Днем +12...+17°С, в Закарпатье до +19°С.

В четверг, 11 мая, осадков в Украине не ожидается. Ветер северо-восточный. В западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7°С. Днем +12+17°С, в Закарпатье до +19°С.

В пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют ночь без осадков. Днем в северных, западных и центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +14...+19°С.

В субботу, 13 мая, сообщается о дождливой погоде в западных областях, Крыму и Приазовье. Днем местами ожидаются грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5...+10°С, днем +15...+20°С.

Погода в конце недели не станет теплее. В воскресенье, 14 мая, практически по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз, местами даже град.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12°С, днем +15...+20°С.

Прогноз погоды по Украине на неделю. Фото: Meteoprog

Напомним, что в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.