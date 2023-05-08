Наталка Діденко спрогнозувала погодні умови на 9 травня: де очікувати дощі

Жінка йде з парасолею по Києву. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 9 травня, народна синоптикиня прогнозує в Україні вночі заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні на 9 травня

Наталка Діденко повідомляє, що заморозки очікуються найближчої ночі у північних та західних областях.

У вівторок температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів. Ніч в Україні очікується холодна +2+6, на півдні +6+11 градусів. За словами народної синоптикині на південному сході і у Криму також очікується холод +7+12 градусів. Так само в Карпатах і у Чернівецькій області.

Синоптикиня прогнозує, що вночі опади пройдуть переважно півднем від Одещини через Крим до Донеччини. У Карпатах можливий мокрий сніг. На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями.

Вдень 9 травня в Україні очікуються майже повсюди місцями короткочасні дощі. У Приазов'ї опади можуть бути сильнішими. На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині — без істотних опадів.

Прогноз погоди в Києві 9 травня

У Києві 9 травня вночі холодно +3+5 градусів. Вдень потепліє до +11+13 градусів.

За словами Наталки Діденко на околицях є ймовірність заморозків. Потепління розпочнеться з 12 травня.

Прогноз погоди на тиждень

Синоптики Meteoprog зробили прогноз погоди по Україні на тиждень.

8 травня очікуються невеликі помірні дощі в південно-західній частині України, а також на Донеччині. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с. На сході місцями вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3+9 °С, у Волинській області та на крайній півночі країни вночі сильні заморозки у повітрі від -3 до 0 °С. Вдень повітря прогріється до +12+17 °С, у західних областях +9+14 °С.

За пронозами 9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донеччині. На решті території країни буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту заморозки від -3 до 0 °С. Вдень максимальна температура становитиме +11+16 °С.

У середу, 10 травня, у східних областях пройде невеликий дощ. На решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря очікується в межах +2+7 °С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3-0 °С. Вдень +12+17 °С, на Закарпатті до +19 °С.

У четвер, 11 травня, опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2+7 °С. Вдень +12+17 °С, на Закарпатті до +19 °С.

У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують ніч без опадів. Вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +3+8 °С, вдень +14+19 °С.

У суботу, 13 травня, повідомляється про дощову погоду у західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями очікуються грози.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5+10 °С, вдень +15+20 °С.

Погода в кінці тижня не потеплішає. У неділю, 14 травня, практично на всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз, місцями навіть град.

Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7+12 °С, вдень +15+20 °С.

Прогноз погоди по Україні на тиждень. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.