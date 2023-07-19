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Синоптик Диденко не порадовала погодой на завтра

19 июля 2023 21:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прогноз погоды на 20 июля – где будут дожди.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В четверг, 20 июля, ожидается облачная погода. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди будут идти в разное время суток. Также вероятны короткие сильные ливни, порывистый ветер и град.

  • Температура воздуха ночью — 13-19°С, на юге до 20-22°С.
  • Температура воздуха днем — 23-29°С, на юге до 30-32°С.

"Небольшой островок более холодной погоды выйдет завтра на Днепропетровской, Полтавской областях и вокруг Кропивницкого — временно завтра там +19+23 градуса", — добавила она.

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Карта погоды на 20 июля. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве

В столице, 20 июля, ожидается дождь с грозой поближе к вечеру. Минимальная температура воздуха — 15-17°С, максимальная — 26-28°С.

Напомним, завтра, 20 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные ливни, грозы и шквалы.

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