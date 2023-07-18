Прогноз погоди на 19 липня — де будуть дощі.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 липня, в Україні очікується суха та сонячна погода. В західних областях мають пройти зливи та грози.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, в Україні вже майже не дощитиме, можливі опади ще на сході та в Приазов'ї. Температура повітря буде комфортною 24-29°С. На півдні сягатиме до 30°С.

Карта погоди на 19 липня. Фото: Наталка Діденко

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У столиці опадів не очікується. Температура повітря становитиме 25-27°С.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 18 липня, у Львові за півтори години випала чотириденна норма опадів. Відтак ливневі каналізації деяких будинків, кілька люків та колектор на просп. Чорновола — вул. Торф’яній не встигали прийняти такий об’єм води. Тому у місті зафіксовали підтоплення, а ліквідація негоди триває і досі.