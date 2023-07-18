Прогноз погоды на 19 июля – где будут дожди.

Ливни и грозы: народный синоптик удивила прогнозом погоды на завтра
В среду, 19 июля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. В западных областях должны пройти ливни и грозы.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, в Украине уже почти не будет дождя, возможны осадки еще на востоке и в Приазовье. Температура воздуха будет комфортной 24-29°С. На юге будет достигать 30°С.
Погода в Киеве
В столице осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять 25-27°С.
Напомним, в понедельник вечером, 18 июля, во Львове за полтора часа выпала четырехдневная норма осадков. Следовательно, ливневые канализации некоторых домов, несколько люков и коллектор на просп. Черновола — ул. Торфяной не успевали принять такой объем воды. Поэтому в городе зафиксировали подтопление, а ликвидация непогоды продолжается до сих пор.