Прогноз погоди на 20 липня — де будуть дощі.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 20 липня, очікується хмарна погода. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, дощі будуть йти в різних час доби. Також ймовірні короткі сильні зливи, рвучкий вітер і град.

Температура повітря вночі — 13-19°С, на півдні до 20-22°С.

Температура повітря вдень — 23-29°С, на півдні до 30-32°С.

"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького — тимчасово завтра там +19+23 градуси", — додала вона.

Карта погоди на 20 липня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві

У столиці, 20 липня, очікується дощ з грозою ближче до вечора. Мінімальна температура повітря — 15-17°С, максимальна — 26-28°С.

Нагадаємо, завтра, 20 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні зливи, грози та шквали.