Синоптики снова прогнозируют прохладную погоду в Украине

Погода в Киеве в апреле 2023 года. Фото: Новини.Live

На 12 апреля синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На некоторых территориях будет дождь. Гидрологические явления достигают оранжевого уровня опасности на севере.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Облачно с прояснениями. Иногда дожди. В большинстве западных областей ночью без существенных осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, но в западных областях северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 5-10°, в западных областях ночью 2-7° тепла

днем 8-13° тепла, в южных областях и Закарпатье до 16°

в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла

Прогноз погоды на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Облачно с прояснениями, временами дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура по области:

ночью 5-10° тепла

днем 8-13°

В Киеве температура:

ночью 7-9° тепла

днем 10-12°

Опасные гидрологические явления

10-13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, затопление сел водой и нарушением транспортного объединения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском,

Черниговском, Нежинском районах Черниговской области. На р. Снове будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый.

В результате дождей будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны, что будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый. И в Броварском районе Киевской области. 1 уровень опасности — желтый.

11-13 апреля на участке Днестра Галич - Залещики будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2-1,7 м над текущими отметками, без негативных последствий. Уровень опасности — зеленый.

Опасные гидрологические явления на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность

Снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, содержится 11-12 апреля:

на высокогорье Ивано-Франковской области

в Закарпатской области

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Снеголавинная опасность на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю. Апрель будет теплым, в некоторых регионах будет дождь.