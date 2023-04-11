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Синоптики снова прогнозируют холод: где в Украине завтра будут сильные осадки

11 апреля 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики снова прогнозируют прохладную погоду в Украине
Погода в Киеве в апреле 2023 года. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На 12 апреля синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На некоторых территориях будет дождь. Гидрологические явления достигают оранжевого уровня опасности на севере.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине

Облачно с прояснениями. Иногда дожди. В большинстве западных областей ночью без существенных осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, но в западных областях северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 5-10°, в западных областях ночью 2-7° тепла
  • днем 8-13° тепла, в южных областях и Закарпатье до 16°
  • в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла
погода
Прогноз погоды на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Облачно с прояснениями, временами дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура по области:

  • ночью 5-10° тепла
  • днем 8-13°

В Киеве температура:

  • ночью 7-9° тепла
  • днем 10-12°

Опасные гидрологические явления

10-13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, затопление сел водой и нарушением транспортного объединения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском,

Черниговском, Нежинском районах Черниговской области. На р. Снове будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый.

В результате дождей будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны, что будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый. И в Броварском районе Киевской области. 1 уровень опасности — желтый.

11-13 апреля на участке Днестра Галич - Залещики будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2-1,7 м над текущими отметками, без негативных последствий. Уровень опасности — зеленый.

гидрологические явления
Опасные гидрологические явления на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность

Снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, содержится 11-12 апреля:

  • на высокогорье Ивано-Франковской области
  • в Закарпатской области

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Снеголовичная опасность
Снеголавинная опасность на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю. Апрель будет теплым, в некоторых регионах будет дождь.

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