Синоптики снова прогнозируют прохладную погоду в Украине

Синоптики снова прогнозируют холод: где в Украине завтра будут сильные осадки
На 12 апреля синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На некоторых территориях будет дождь. Гидрологические явления достигают оранжевого уровня опасности на севере.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине
Облачно с прояснениями. Иногда дожди. В большинстве западных областей ночью без существенных осадков. В южной части ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, но в западных областях северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 5-10°, в западных областях ночью 2-7° тепла
- днем 8-13° тепла, в южных областях и Закарпатье до 16°
- в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла
Прогноз погоды в Киевской области
Облачно с прояснениями, временами дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура по области:
- ночью 5-10° тепла
- днем 8-13°
В Киеве температура:
- ночью 7-9° тепла
- днем 10-12°
Опасные гидрологические явления
10-13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, затопление сел водой и нарушением транспортного объединения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском,
Черниговском, Нежинском районах Черниговской области. На р. Снове будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый.
В результате дождей будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны, что будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области. 2 уровень опасности — оранжевый. И в Броварском районе Киевской области. 1 уровень опасности — желтый.
11-13 апреля на участке Днестра Галич - Залещики будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2-1,7 м над текущими отметками, без негативных последствий. Уровень опасности — зеленый.
Снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, содержится 11-12 апреля:
- на высокогорье Ивано-Франковской области
- в Закарпатской области
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Напомним, что синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю. Апрель будет теплым, в некоторых регионах будет дождь.