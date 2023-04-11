Синоптики знову прогнозують прохолодну погоду в Україні

Синоптики знову прогнозують прохолоду: де в Україні завтра будуть сильні опади
На 12 квітня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме. Гідрологічні явища сягають до помаранчевого рівня небезпеки на півночі.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні
Хмарно з проясненнями. Подекуди дощі. У більшості західних областей вночі без істотних опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, але у західних областях — північний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 5-10°, у західних областях вночі 2-7° тепла;
- вдень 8-13° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 16°;
- у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
Прогноз погоди на Київщині
Хмарно з проясненнями, часом дощ.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура по області:
- вночі 5-10° тепла;
- вдень 8-13°.
У Києві температура:
- вночі 7-9° тепла;
- вдень 10-12°.
Небезпечні гідрологічні явища
10-13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському,
Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області. На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. 2 рівень небезпеки — помаранчевий.
Внаслідок дощів відбуватиметься подальше поповнення водою стариць, озер на заплавних територіях вздовж Десни, що обумовлюватиме подальше затоплення заплавних територій вздовж усієї Десни у Чернігівській області. 2 рівень небезпеки — помаранчевий. Та на Броварському районі Київській області. 1 рiвень небезпеки — жовтий.
11-13 квiтня на ділянці Днiстра Галич — Залiщики продовжуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 1,2-1,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв. Рівень небезпеки — зелений.
Сніголавинна небезпека
Сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 11-12 квiтня на:
- високогір'ї Івано-Франківської області;
- Закарпатської області.
Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погода на Великодній тиждень. Квітень буде теплим, подекуди дощитиме.