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Синоптики знову прогнозують прохолоду: де в Україні завтра будуть сильні опади

11 квітня 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики знову прогнозують прохолодну погоду в Україні
Погода у Києві у квітні 2023 року. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На 12 квітня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме. Гідрологічні явища сягають до помаранчевого рівня небезпеки на півночі.

Про це інформує Укргідрометцентр

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Прогноз погоди по Україні

Хмарно з проясненнями. Подекуди дощі. У більшості західних областей вночі без істотних опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, але у західних областях — північний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 5-10°, у західних областях вночі 2-7° тепла;
  • вдень 8-13° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 16°;
  • у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
погода
Прогноз погоди на 12 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Хмарно з проясненнями, часом дощ.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області:

  • вночі 5-10° тепла;
  • вдень 8-13°.

У Києві температура:

  • вночі 7-9° тепла;
  • вдень 10-12°.

Небезпечні гідрологічні явища

10-13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському,

Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області. На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. 2 рівень небезпеки — помаранчевий.

Внаслідок дощів відбуватиметься подальше поповнення водою стариць, озер на заплавних територіях вздовж Десни, що обумовлюватиме подальше затоплення заплавних територій вздовж усієї Десни у Чернігівській області. 2 рівень небезпеки — помаранчевий. Та на Броварському районі Київській області. 1 рiвень небезпеки — жовтий.

11-13 квiтня на ділянці Днiстра Галич — Залiщики продовжуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 1,2-1,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслiдкiв. Рівень небезпеки — зелений.

гідрологічні явища
Небезпечні гідрологічні явища на 12 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека

Сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 11-12 квiтня на:

  • високогір'ї Івано-Франківської області;
  • Закарпатської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Сніголавинна небезпека
Сніголавинна небезпека на 12 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погода на Великодній тиждень. Квітень буде теплим, подекуди дощитиме. 

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