Народні синоптики радять вдягатися тепліше: де в Україні різко похолоднішає 12 квітня

Кияни під дощем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Завтра, 12 квітня, в Україні знову похолоднішає. У низці областей очікується дощ та вітер.

Про це розповіли народні синоптики Наталка Діденко та Станіслав Щедрін.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Денна температура повітря завтра становитиме +9...+12 градусів. Тепло варто очікувати лише в південній частині України. Діденко прогнозує, що там буде +12...+16 градусів.

"До похолодання 12 квітня приєднаються дощі — давно не бачили. Сухі паузи: вдень у південній частині, ввечері — в східних областях", — розповіла синоптикиня.

На сході та півночі країни східний вітер може досягати до 15-18 метрів за секунду.

Погода у Києві

Завтра, 12 квітня, у столиці України також похолоднішає. Температура повітря буде до +10 градусів. У Києві очікуються дощі та рвучкий вітер.

Діденко порадила українцям тепліше одягнутися та взяти парасольку.

Прогноз погоди від Станіслава Щедріна

Синоптик розповідав, що сьогодні, 11 квітня, до України надійшов новий потужний циклон з Чорного моря. Загалом в країні буде не надто комфортна погода для весни.

Щедрін розповів, що завтра по всій території України очікуються дощі та подекуди з грозами.

До України надійшов потужний циклон з Чорного моря. Фото: facebook.com/Stas1234567

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, якою буде погода весь Страсний тиждень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме.

Також ми писали, сьогодні, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. У той же час, на решті території опадів не очікується.

Додамо, народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.