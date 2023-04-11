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Народные синоптики советуют одеваться теплее: где в Украине резко похолодает

11 апреля 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народные синоптики советуют одеваться теплее: где в Украине резко похолодает 12 апреля
Киевляне под дождем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 12 апреля, в Украине снова похолодает. В ряде областей ожидается дождь и ветер.

Об этом рассказали народные синоптики Наталка Диденко и Станислав Щедрин.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Дневная температура воздуха завтра составит +9...+12 градусов. Тепло следует ожидать только в южной части Украины. Диденко прогнозирует, что там будет +12...+16 градусов.

"К похолоданию 12 апреля присоединятся дожди — давно не видели. Сухие паузы: днем в южной части, вечером — в восточных областях", — рассказала синоптик.

На востоке и севере страны восточный ветер может достигать 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

Завтра, 12 апреля, в столице Украины также станет холоднее. Температура воздуха будет до +10 градусов. В Киеве ожидаются дожди и порывистый ветер.

Диденко посоветовала украинцам теплее одеться и взять зонтик.

Прогноз погоды от Станислава Щедрина

Синоптик рассказывал, что сегодня, 11 апреля, в Украину поступил новый мощный циклон Черного моря. В целом, в стране будет не слишком комфортная погода для весны.

Щедрин рассказал, что завтра по всей территории Украины ожидаются дожди и местами с грозами.

Циклон из Черного моря
В Украину поступил мощный циклон из Черного моря. Фото: facebook.com/Stas1234567

Напомним, 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. Синоптики рассказали, какой будет погода всю Страстную неделю. В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.

Также мы писали сегодня, 11 апреля, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части страны, а также центральных и восточных областях прогнозируются дожди. В то же время на остальной территории осадков не ожидается.

Добавим, народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами погремит гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

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