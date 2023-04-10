Синоптики спрогнозували погоду на ВеликоднІй тиждень: чи буде тепло на Пасху
Прогноз погоди на вівторок, 11 квітня. Квітень вже відкриє своє весняне тепло. Погода на Великодній тиждень буде теплою, подекуди дощитиме.
Про це інформує Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
"Квітень нарешті розкрив в Україні усі свої таланти — зелені листочки висипали, як діти на шкільній перерві, мої любимі гіацинти запахли так, що усі світові парфумерні бренди пішли у розпачливу відпустку, пройшли рясні дощі, потепліло, навіть грози випхалися з травневої черги, щоб показати, як вони люблять весну", — пише народна синоптикиня.
Погода 11-го квітня буде незвичною.
Найхолоднішою очікується погода в південній частині. Завтра протягом дня лише +9+12 градусів, хіба в Криму та Приазов'ї до +14 градусів.
На решті території України вдень у вівторок +12 +16 градусів, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9+12 градусів.
Дощі завтра пройдуть у південній частині, а ввечері 11-го квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів.
На Великдень в Україні вночі очікується +5+9 градусів, свіженько, думайте, що одягнути красиве тепліше, вдень 16-го квітня передбачається +9+12 градусів. Дощі більш ймовірні тільки в західних областях.
Погода в Києві
У Києві 11-го квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде. Але у ніч на 12-те квітня насуне дощова хмара.
Тиждень лише розпочався, можливі уточнення.
Нагадаємо, що у вівторок, 11 квітня, в Одесі та області буде вітряно синоптики обіцяють пориви до 20 м/с. У регіоні оголосили штормове попередження.