Синоптики спрогнозували погоду на ВеликоднІй тиждень: чи буде тепло на Пасху

Прогноз погоди на 11 квітня. Фото: bug.org.ua

Прогноз погоди на вівторок, 11 квітня. Квітень вже відкриє своє весняне тепло. Погода на Великодній тиждень буде теплою, подекуди дощитиме.

Про це інформує Наталка Діденко.

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"Квітень нарешті розкрив в Україні усі свої таланти — зелені листочки висипали, як діти на шкільній перерві, мої любимі гіацинти запахли так, що усі світові парфумерні бренди пішли у розпачливу відпустку, пройшли рясні дощі, потепліло, навіть грози випхалися з травневої черги, щоб показати, як вони люблять весну", — пише народна синоптикиня.

Погода 11-го квітня буде незвичною.

Найхолоднішою очікується погода в південній частині. Завтра протягом дня лише +9+12 градусів, хіба в Криму та Приазов'ї до +14 градусів.

На решті території України вдень у вівторок +12 +16 градусів, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9+12 градусів.

Дощі завтра пройдуть у південній частині, а ввечері 11-го квітня підтягнуться до центральних областей. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів.

На Великдень в Україні вночі очікується +5+9 градусів, свіженько, думайте, що одягнути красиве тепліше, вдень 16-го квітня передбачається +9+12 градусів. Дощі більш ймовірні тільки в західних областях.

Погода в Києві

У Києві 11-го квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде. Але у ніч на 12-те квітня насуне дощова хмара.

Тиждень лише розпочався, можливі уточнення.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 квітня, в Одесі та області буде вітряно синоптики обіцяють пориви до 20 м/с. У регіоні оголосили штормове попередження.