Синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю: будет ли тепло на Пасху
Прогноз погоды на вторник, 11 апреля. Апрель уже откроет свое весеннее тепло. Погода на Пасхальную неделю будет теплой, иногда будет дождь.
Об этом информирует Наталья Диденко.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
"Апрель наконец-то раскрыл в Украине все свои таланты — зеленые листочки высыпали, как дети на школьной перемене, мои любимые гиацинты запахли так, что все мировые парфюмерные бренды ушли в отчаянный отпуск, прошли обильные дожди, потеплело, даже грозы вытолкались из майской очереди, чтобы показать, как они любят весну", — пишет народний синоптик.
Погода 11 апреля будет необычной.
Самым холодным ожидается погода в южной части. Завтра в течение дня только +9+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.
На остальной территории Украины днем во вторник +12 +16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9 +12 градусов.
Дожди завтра пройдут в южной части, а вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.
На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов, свеженько, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.
Погода в Киеве
В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет. Но в ночь на 12 апреля наступит дождливое облако.
Неделя только началась, возможны уточнения.
Напомним, что во вторник, 11 апреля, в Одессе и области будет ветрено синоптики обещают порывы до 20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.