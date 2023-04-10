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Синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю: будет ли тепло на Пасху

10 апреля 2023 20:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики спрогнозировали погоду на Пасхальную неделю: будет ли тепло на Пасху
Прогноз погоды на 11 апреля. Фото: bug.org.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Прогноз погоды на вторник, 11 апреля. Апрель уже откроет свое весеннее тепло. Погода на Пасхальную неделю будет теплой, иногда будет дождь.

Об этом информирует Наталья Диденко.

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"Апрель наконец-то раскрыл в Украине все свои таланты — зеленые листочки высыпали, как дети на школьной перемене, мои любимые гиацинты запахли так, что все мировые парфюмерные бренды ушли в отчаянный отпуск, прошли обильные дожди, потеплело, даже грозы вытолкались из майской очереди, чтобы показать, как они любят весну", — пишет народний синоптик.

Погода 11 апреля будет необычной.

Самым холодным ожидается погода в южной части. Завтра в течение дня только +9+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

На остальной территории Украины днем во вторник +12 +16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9 +12 градусов.

Дожди завтра пройдут в южной части, а вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.

На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов, свеженько, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

Погода в Киеве

В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет. Но в ночь на 12 апреля наступит дождливое облако.

Неделя только началась, возможны уточнения.

Напомним, что во вторник, 11 апреля, в Одессе и области будет ветрено синоптики обещают порывы до 20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

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