Синоптики прогнозують теплу погоду, в деяких областях очікуються опади

Прогноз погоди на 10 квітня. Фото: google.com

У понеділок, 10 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак попри це, в усі регіони прийде весняне тепло.

Про це інформує Наталя Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталі Діденко

Великодній тиждень буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. У південній частині істотних опадів не очікується.

У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.

Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів.

"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі", — написала Наталя Діденко.

Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.

Якою буде погода в Україні 10 квітня

Синоптики попереджають про невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Лише у південній частині України без істотних опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області синоптики на сьогодні прогнозують місцями невеликий дощ. Упродовж дня буде хмарно з проясненнями.

Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Погода 10 квітня в інших регіонах

Київ +10 +7

Житомир +9 +6

Рівне +11 +6

Луцьк +12 +6

Львів +11 +6

Ужгород+10 +4

Івано-Франківськ +11 +5

Чернівці +5 +2

Тернопіль +9 +5

Хмельницький +9 +5

Вінниця +11 +6

Одеса +13 +7

Херсон +15 +6

Сімферополь +14 +5

Миколаїв +15 +7

Кропивницький +15 +7

Черкаси +13 +7

Чернігів +12 +7

Суми +13 +7

Полтава +14 +8

Дніпро +16 +6

Запоріжжя +14 +7

Харків +15 +7

Луганськ +14 +8

Донецьк +14 +7

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що у зв’язку зі сніготаненням, на р.Ворона біля м.Тисмениця (Івано-Франківська обл.) очікується продовження підвищення рівня води на 0,3-0,8 м над поточним рівнем.

В районі гідрологічного поста очікується вихід води на заплаву. (І рівень небезпеки — жовтий).

Окрім того, 10-12 квiтня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв.

Також у зв'язку з iнтенсивним потеплiнням та очiкуваним опадами, упродовж 10-12 квiтня, на рiчках суббасейнiв Прута i Сiрету очiкуються підвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями, без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.