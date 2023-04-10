Синоптики прогнозують теплу погоду, в деяких областях очікуються опади

Тепло чи дощ: синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні дощитиме
У понеділок, 10 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак попри це, в усі регіони прийде весняне тепло.
Про це інформує Наталя Діденко.
Прогноз погоди від Наталі Діденко
Великодній тиждень буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. У південній частині істотних опадів не очікується.
У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.
Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів.
"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі", — написала Наталя Діденко.
Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.
Якою буде погода в Україні 10 квітня
Синоптики попереджають про невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Лише у південній частині України без істотних опадів.
У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.
Прогноз погоди по Київщині
У Київській області синоптики на сьогодні прогнозують місцями невеликий дощ. Упродовж дня буде хмарно з проясненнями.
Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
Погода 10 квітня в інших регіонах
- Київ +10 +7
- Житомир +9 +6
- Рівне +11 +6
- Луцьк +12 +6
- Львів +11 +6
- Ужгород+10 +4
- Івано-Франківськ +11 +5
- Чернівці +5 +2
- Тернопіль +9 +5
- Хмельницький +9 +5
- Вінниця +11 +6
- Одеса +13 +7
- Херсон +15 +6
- Сімферополь +14 +5
- Миколаїв +15 +7
- Кропивницький +15 +7
- Черкаси +13 +7
- Чернігів +12 +7
- Суми +13 +7
- Полтава +14 +8
- Дніпро +16 +6
- Запоріжжя +14 +7
- Харків +15 +7
- Луганськ +14 +8
- Донецьк +14 +7
Небезпечні гідрологічні явища
Зазначається, що у зв’язку зі сніготаненням, на р.Ворона біля м.Тисмениця (Івано-Франківська обл.) очікується продовження підвищення рівня води на 0,3-0,8 м над поточним рівнем.
В районі гідрологічного поста очікується вихід води на заплаву. (І рівень небезпеки — жовтий).
Окрім того, 10-12 квiтня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв.
Також у зв'язку з iнтенсивним потеплiнням та очiкуваним опадами, упродовж 10-12 квiтня, на рiчках суббасейнiв Прута i Сiрету очiкуються підвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями, без негативних наслiдкiв.
Нагадаємо, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.