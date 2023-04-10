Синоптики прогнозируют теплую погоду, в некоторых областях ожидаются осадки.

Тепло или дождь: синоптики рассказали в каких областях Украины сегодня прольют дожди
В понедельник, 10 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на это, во все регионы придет весеннее тепло.
Об этом информирует Наталья Диденко.
Прогноз погоды от Натали Диденко.
Пасхальная неделя будет в Украине с периодическими дождями, временами погремит гроза. В южной части существенных осадков не ожидается.
В большинстве областей будет тепло, в течение дня +12+16 градусов, на западе Украины и местами Донбасса и Луганской области +8+12 градусов.
Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода там отдельная температура завтра, +12+15 градусов.
"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты", — написала Наталья Диденко.
Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов. Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.
Какая будет погода в Украине 10 апреля
Синоптики предупреждают о небольшом, на Закарпатье и Прикарпатье умеренном дожде, в горах с мокрым снегом. Лишь в южной части Украины без существенных осадков.
В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области синоптики сегодня прогнозируют местами небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями.
Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Погода 10 апреля в других регионах.
- Киев +10 +7
- Житомир +9 +6
- Ровно +11 +6
- Луцк +12 +6
- Львов +11 +6
- Ужгород+10+4
- Ивано-Франковск +11 +5
- Черновцы +5 +2
- Тернополь +9 +5
- Хмельницкий +9 +5
- Винница +11 +6
- Одесса +13 +7
- Херсон +15 +6
- Симферополь +14 +5
- Николаев +15 +7
- Кропивницкий +15 +7
- Черкассы +13 +7
- Чернигов +12 +7
- Сумы +13 +7
- Полтава +14 +8
- Днепр +16+6
- Запорожье +14 +7
- Харьков +15 +7
- Луганск +14 +8
- Донецк +14 +7
Опасные гидрологические явления
Отмечается, что в связи со снеготаянием, на г. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,3-0,8 м над текущим уровнем.
В районе гидрологического поста ожидается выход воды на пойму. (И уровень опасности – желтый).
Кроме того, 10-12 апреля на реках бассейнов Сяну и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без отрицательных последствий.
Также в связи с интенсивным потеплением и ожидаемыми осадками, в течение 10-12 апреля, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями, без отрицательных последствий.
Напомним, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.