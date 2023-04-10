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Тепло или дождь: синоптики рассказали в каких областях Украины сегодня прольют дожди

10 апреля 2023 07:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики прогнозируют теплую погоду, в некоторых областях ожидаются осадки.
Прогноз погоды на 10 апреля. Фото: google.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 10 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако, несмотря на это, во все регионы придет весеннее тепло.

Об этом информирует Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Натали Диденко.

Пасхальная неделя будет в Украине с периодическими дождями, временами погремит гроза. В южной части существенных осадков не ожидается.

В большинстве областей будет тепло, в течение дня +12+16 градусов, на западе Украины и местами Донбасса и Луганской области +8+12 градусов.

Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода  там отдельная температура завтра, +12+15 градусов.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты", — написала Наталья Диденко.

Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов. Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Какая будет погода в Украине 10 апреля

Синоптики предупреждают о небольшом, на Закарпатье и Прикарпатье умеренном дожде, в горах с мокрым снегом. Лишь в южной части Украины без существенных осадков.
В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°.

погода

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области синоптики сегодня прогнозируют местами небольшой дождь. В течение дня будет облачно с прояснениями.

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Погода 10 апреля в других регионах.

  • Киев +10 +7
  • Житомир +9 +6
  • Ровно +11 +6
  • Луцк +12 +6
  • Львов +11 +6
  • Ужгород+10+4
  • Ивано-Франковск +11 +5
  • Черновцы +5 +2
  • Тернополь +9 +5
  • Хмельницкий +9 +5
  • Винница +11 +6
  • Одесса +13 +7
  • Херсон +15 +6
  • Симферополь +14 +5
  • Николаев +15 +7
  • Кропивницкий +15 +7
  • Черкассы +13 +7
  • Чернигов +12 +7
  • Сумы +13 +7
  • Полтава +14 +8
  • Днепр +16+6
  • Запорожье +14 +7
  • Харьков +15 +7
  • Луганск +14 +8
  • Донецк +14 +7

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что в связи со снеготаянием, на г. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,3-0,8 м над текущим уровнем.

В районе гидрологического поста ожидается выход воды на пойму. (И уровень опасности – желтый).

Кроме того, 10-12 апреля на реках бассейнов Сяну и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без отрицательных последствий.

Также в связи с интенсивным потеплением и ожидаемыми осадками, в течение 10-12 апреля, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями, без отрицательных последствий.

погода

Напомним, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

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