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Синоптики удивили прогнозом погоды на завтра

17 июня 2023 12:30
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 18 июня – в ряде областей дожди и грозы
Женщина с зонтиком в дождь. Фото: Новости.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 18 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет преобладать тепло.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 июня

Синоптики рассказали, что 18 июня в западных областях ожидаются кратковременные дожди, а иногда грозы. Однако на температуру воздуха это не отразится. Завтра днем на термометрах будет 19-25°С тепла, а ночью 11-17°С.

На остальной территории без осадков в южных, а также Винницкой и Житомирской областях местами кратковременный дождь, а возможно и гроза.

Температура воздуха ночью 13-19°С, днем 24-30°С. Ветер преимущественно восточный, 3-10 м/с.

Погода 18 июня в Киевской области

В Киеве и регионе 18 июня облачно с прояснениями, однако без осадков.

Температура воздушная ночью 14-18°С, днем 23-25°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 21-26°С.

погода в Киеве
Прогноз погоды в Киеве. Фото: meteoprog

Погода от Метеопрог

Синоптики говорят, что 18 июня во всех областях будет тепло. Температура будет колебаться от 19 до 26 градусов тепла. Однако в западных областях возможны дожди, а иногда грозы.

погода в Украине
Погода в Украине 18 июня. Фото: meteoprog

Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом.

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