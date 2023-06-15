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Завтра погода здивує мешканців всієї України: що прогнозує народний синоптик

15 червня 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра 16 червня
Люди гуляють Хрещатиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 червня, погода по всій території України буде "різноманітною". Деякі області накриє спека, іншим же синоптики прогнозують похолодання.

Про це розповідає народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 16 июня

У західних областях завтра передбачається похолодання до +17+22 градусів, на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи вище — +20+24 градуси.

Майже спека у південній частині —  +24+29 градусів. У східних областях +22+25 градусів. У північній частині та в центральних областях +23+27 градусів.

Де очікувати опади

Дощі з грозами і подекуди навіть сильні зливи 16-го червня пройдуть в західних областях України. Особливе попередження туристам, які зібралися в гори.

Місцями локальні дощі передбачаються на сході, в Приазов'ї.

Погода на Київщині

У Києві в п'ятницю опадів не очікується зовсім.

Наталка Діденко повідомляє, що день буде теплим, до +25+27 градусів.

 

Погода в Україні на завтра, 16 червня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком. У глобальної температури — рекордні рівні цього місяця, це може свідчити про зловісну ознаку щодо наростання кліматичної кризи. Це може призвести до того, що 2023 рік стане найбільш спекотним за всю історію.

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