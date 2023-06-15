Люди гуляють Хрещатиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 червня, погода по всій території України буде "різноманітною". Деякі області накриє спека, іншим же синоптики прогнозують похолодання.

Про це розповідає народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 16 июня

У західних областях завтра передбачається похолодання до +17+22 градусів, на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи вище — +20+24 градуси.

Майже спека у південній частині — +24+29 градусів. У східних областях +22+25 градусів. У північній частині та в центральних областях +23+27 градусів.

Де очікувати опади

Дощі з грозами і подекуди навіть сильні зливи 16-го червня пройдуть в західних областях України. Особливе попередження туристам, які зібралися в гори.

Місцями локальні дощі передбачаються на сході, в Приазов'ї.

Погода на Київщині

У Києві в п'ятницю опадів не очікується зовсім.

Наталка Діденко повідомляє, що день буде теплим, до +25+27 градусів.

Погода в Україні на завтра, 16 червня. Фото: meteopost.com

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