Люди гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 июня, погода по всей территории Украины будет "разнообразной". Некоторые области накроет жара, а другим же синоптики обещают похолодания.

Об этом рассказывает народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине на 16 июня.

В западных областях завтра предусматривается похолодание до +17+22 градусов, в Хмельницкой и Тернопольской области будет немного выше — +20+24 градуса.

Почти жара в южной части — +24 +29 градусов. В восточных областях +22+25 градусов. В северной части и центральных областях +23+27 градусов.

Где ждать осадков

Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины. Особое предупреждение туристам, собравшимся в горы.

Местами локальные дожди прогнозируют на востоке, в Приазовье.

Погода в Киевской области

В Киеве в пятницу осадков не ожидается совсем.

Наталья Диденко сообщает, что день будет теплым, до +25+27 градусов.

Погода в Украине на завтра, 16 июня. Фото: meteopost.com

Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом. У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.