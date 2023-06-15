Погода в Украине на завтра 16 июня

Завтра погода удивит жителей всей Украины: что прогнозирует народный синоптик
Завтра, 16 июня, погода по всей территории Украины будет "разнообразной". Некоторые области накроет жара, а другим же синоптики обещают похолодания.
Об этом рассказывает народный синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине на 16 июня.
В западных областях завтра предусматривается похолодание до +17+22 градусов, в Хмельницкой и Тернопольской области будет немного выше — +20+24 градуса.
Почти жара в южной части — +24 +29 градусов. В восточных областях +22+25 градусов. В северной части и центральных областях +23+27 градусов.
Где ждать осадков
Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины. Особое предупреждение туристам, собравшимся в горы.
Местами локальные дожди прогнозируют на востоке, в Приазовье.
Погода в Киевской области
В Киеве в пятницу осадков не ожидается совсем.
Наталья Диденко сообщает, что день будет теплым, до +25+27 градусов.
Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом. У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.