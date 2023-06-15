Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Завтра погода удивит жителей всей Украины: что прогнозирует народный синоптик arrow

Завтра погода удивит жителей всей Украины: что прогнозирует народный синоптик

15 июня 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 16 июня
Люди гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 июня, погода по всей территории Украины будет "разнообразной". Некоторые области накроет жара, а другим же синоптики обещают похолодания.

Об этом рассказывает народный синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 16 июня.

В западных областях завтра предусматривается похолодание до +17+22 градусов, в Хмельницкой и Тернопольской области будет немного выше — +20+24 градуса.

Почти жара в южной части — +24 +29 градусов. В восточных областях +22+25 градусов. В северной части и центральных областях +23+27 градусов.

Где ждать осадков

Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины. Особое предупреждение туристам, собравшимся в горы.

Местами локальные дожди прогнозируют на востоке, в Приазовье.

Погода в Киевской области

В Киеве в пятницу осадков не ожидается совсем.

Наталья Диденко сообщает, что день будет теплым, до +25+27 градусов.

 

Погода в Украине на завтра, 16 июня. Фото: meteopost.com

Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом. У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас