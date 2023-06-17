Прогноз погоди на 18 червня – у низці областей дощі і грози

Жінка з парасолею в дощ. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 червня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Однак попри це переважатиме тепло.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 червня

Синоптики розповіли, що 18 червня в західних областях очікуються короткочасні дощі, а подекуди грози. Проте на температуру повітря це не повпливає. Завтра вдень на термометрах буде 19-25°С тепла, а вночі 11-17°С.

На решті території без опадів в південних, а також у Вінницькій та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, а можливо і гроза.

Температура повітря вночі 13-19°С тепла, вдень 24-30°С тепла. Вітер переважно східний, 3-10 м/с.

Погода 18 червня на Київщині

У Києві та регіоні 18 червня очікується хмарна погода з проясненнями, проте без опадів.

Температура повітряна вночі 14-18°С, вдень 23-25°С; у Києві вночі 16-18°С, вдень 21-26°С.

Прогноз погоди у Києві. Фото: meteoprog

Погода від Метеопрог

Синоптики розповідають, що 18 червня у всіх областях буде тепло. Температура коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Проте у західних областях можливі дощі, а подекуди грози.

Погода в Україні 18 червня. Фото: meteoprog

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.