Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 15 октября

Синоптики рассказали, в каких регионах завтра пройдут сильные дожди
В Украине завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах могут пройти дожди. В целом синоптики предупреждают о значительных осадках в Карпатах и других областях страны. Подробнее о погоде на 15 октября читайте в нашем материале.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Погода в Украине 15 октября
Завтра, 15 октября, пройдет дождь на западе, севере и в центральной части Украины. В Карпатском регионе ожидается сильный дождь. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Ветер будет юго-западный, на западе и севере днем с переходом на северо-западный — 7-12 м/с. В западных областях местами порывы — 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +8-13 °C, на юге — +5-10 °C.
- днем — +18-23 °C, на юге Одесской области до 25 °C.
В Карпатах ночью не будет дождя, а вот утром и днем ожидаются значительные осадки. Температура ночью и днем — +4-9 °C.
Погода в Киеве
В Киевской области 15 октября тоже будет облачно с прояснениями. Дождей следует ожидать днем.
Ветер — юго-западный с переходом на северо-западный (7-12 м/с).
Температура воздуха в регионе:
- ночью — +8-13 °C;
- днем — +13-18 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +11-13 °C;
- днем — +14-16 °C.
Напомним, последние несколько дней погода была достаточно теплой, однако осень вступает в свои права и температура воздуха в дальнейшем будет падать. Синоптики предупреждают о двух этапах похолодания, которые ожидают украинцев.
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