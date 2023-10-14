Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 15 октября

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах могут пройти дожди. В целом синоптики предупреждают о значительных осадках в Карпатах и других областях страны. Подробнее о погоде на 15 октября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 15 октября

Завтра, 15 октября, пройдет дождь на западе, севере и в центральной части Украины. В Карпатском регионе ожидается сильный дождь. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер будет юго-западный, на западе и севере днем с переходом на северо-западный — 7-12 м/с. В западных областях местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — +8-13 °C, на юге — +5-10 °C.

днем — +18-23 °C, на юге Одесской области до 25 °C.

В Карпатах ночью не будет дождя, а вот утром и днем ожидаются значительные осадки. Температура ночью и днем — +4-9 °C.

Погода в Украине на 15 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 15 октября тоже будет облачно с прояснениями. Дождей следует ожидать днем.

Ветер — юго-западный с переходом на северо-западный (7-12 м/с).

Температура воздуха в регионе:

ночью — +8-13 °C;

днем — +13-18 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +11-13 °C;

днем — +14-16 °C.

Погода в Киеве 15 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, последние несколько дней погода была достаточно теплой, однако осень вступает в свои права и температура воздуха в дальнейшем будет падать. Синоптики предупреждают о двух этапах похолодания, которые ожидают украинцев.