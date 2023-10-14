Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 15 жовтня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. В деяких регіонах можуть пройти дощі. Загалом синоптики попереджають про значні опади в Карпатах та інших областях країни. Детальніше про погоду на 15 жовтня читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 15 жовтня

Завтра, 15 жовтня, дощитиме на заході, півночі та в центральній частині України. В Карпатському регіоні очікується значний дощ. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західний, на заході та півночі вдень з переходом на північно-західний — 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі — +8-13 °C, на півдні — +5-10 °C.

вдень — +18-23 °C, на півдні Одеської області до 25 °C.

В Карпатах вночі не дощитиме, а ось вранці та вдень очікуються значні опади. Температура вночі та вдень — +4-9 °C.

Погода в Україні на 15 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області 15 жовтня теж буде хмарно з проясненнями. Дощів варто очікувати вдень.

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний (7-12 м/с).

Температура повітря в регіоні:

вночі — +8-13 °C;

вдень — +13-18 °C.

Температура повітря у Києві:

вночі — +11-13 °C;

вдень — +14-16 °C.

Погода у Києві 15 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, останні кілька днів погода була достатньо теплою, проте осінь вступає у свої права і температура повітря надалі падатиме. Синоптики попереджають про два етапи похолодання, які очікують на українців.