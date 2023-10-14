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Синоптики розповіли, в яких регіонах завтра пройдуть сильні дощі

14 жовтня 2023 21:02
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 15 жовтня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. В деяких регіонах можуть пройти дощі. Загалом синоптики попереджають про значні опади в Карпатах та інших областях країни. Детальніше про погоду на 15 жовтня читайте в нашому матеріалі. 

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 15 жовтня

Завтра, 15 жовтня, дощитиме на заході, півночі та в центральній частині України. В Карпатському регіоні очікується значний дощ. На решті території країни опадів не передбачається. 

Вітер буде південно-західний, на заході та півночі вдень з переходом на північно-західний — 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — +8-13 °C, на півдні — +5-10 °C.
  • вдень — +18-23 °C, на півдні Одеської області до 25 °C.

В Карпатах вночі не дощитиме, а ось вранці та вдень очікуються значні опади. Температура вночі та вдень — +4-9 °C.

погода в Україні на 15 жовтня
Погода в Україні на 15 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області 15 жовтня теж буде хмарно з проясненнями. Дощів варто очікувати вдень. 

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний (7-12 м/с).

Температура повітря в регіоні:

  • вночі — +8-13 °C;
  • вдень — +13-18 °C.

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +11-13 °C;
  • вдень — +14-16 °C.
погода в Києві
Погода у Києві 15 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, останні кілька днів погода була достатньо теплою, проте осінь вступає у свої права і температура повітря надалі падатиме. Синоптики попереджають про два етапи похолодання, які очікують на українців.

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