Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 15 жовтня

Синоптики розповіли, в яких регіонах завтра пройдуть сильні дощі
В Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. В деяких регіонах можуть пройти дощі. Загалом синоптики попереджають про значні опади в Карпатах та інших областях країни. Детальніше про погоду на 15 жовтня читайте в нашому матеріалі.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Погода в Україні 15 жовтня
Завтра, 15 жовтня, дощитиме на заході, півночі та в центральній частині України. В Карпатському регіоні очікується значний дощ. На решті території країни опадів не передбачається.
Вітер буде південно-західний, на заході та півночі вдень з переходом на північно-західний — 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви — 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +8-13 °C, на півдні — +5-10 °C.
- вдень — +18-23 °C, на півдні Одеської області до 25 °C.
В Карпатах вночі не дощитиме, а ось вранці та вдень очікуються значні опади. Температура вночі та вдень — +4-9 °C.
Погода у Києві
У Київській області 15 жовтня теж буде хмарно з проясненнями. Дощів варто очікувати вдень.
Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний (7-12 м/с).
Температура повітря в регіоні:
- вночі — +8-13 °C;
- вдень — +13-18 °C.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +11-13 °C;
- вдень — +14-16 °C.
Нагадаємо, останні кілька днів погода була достатньо теплою, проте осінь вступає у свої права і температура повітря надалі падатиме. Синоптики попереджають про два етапи похолодання, які очікують на українців.
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