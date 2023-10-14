Синоптикиня попередила про похолодання найближчим часом: воно відбудеться в два етапи

Осіння погода у місті. Фото: Google.com

Останні кілька днів погода була достатньо теплою, проте осінь вступає у свої права і температура повітря надалі падатиме. Синоптики попереджають про два етапи похолодання, які очікують на українців.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю радіо NV.

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Україну очікує два етапи похолодання

"В Україні тепер тепло, і ми можемо тішитися такою погодою ще в суботу та неділю. Хоч уже в західних і в північних областях в неділю надійде з північного заходу атмосферний фронт, дощі зумовлять зміну погоди. Ми матимемо в понеділок уже знову ж зниження температури, похолодання, десь уже ближче до норми, яка в цей період. Тобто максимальні температури будуть десь у межах 6−11, 12 °C, на півдні — до 15 °C", — розповіла синоптик.

Синоптикиня наголосила, що найближчим часом українці відчують усю силу осінніх холодів. При цьому температура і надалі буде знижуватися.

"Ми повернемося ближче до осені з понеділка, але температурний фон буде близьким до норми, як на цю пору. Вдень температура близько 10 °C здебільшого, вночі — +1-6 °C, +2−7 °C. Але не слід розслаблятися, оскільки погода готує нам ще подальше зниження, і за сьогоднішніми розрахунками воно швидше буде десь на 20−22 жовтня, знову ж з півночі зайде холодне повітря арктичного походження і ще буде зниження температури. Вночі вже до плюс-мінусів, тобто +3...−3 °C, а денна температура також буде +1-7 °C, хіба що на півдні до 10 °C", — пояснила Голеня.

Також синоптик розповіла, що бабине літо цієї осені таки відбулося, але воно було незвично коротким.

"Ось це у нас ці дні таке коротеньке-коротеньке бабине літо, оскільки у вересні в нас ще тривало метеорологічне літо. Після першого похолодання ось таке коротке, можна назвати його бабине літо, і знову ж ми повертаємося до більш прохолодної погоди", — резюмувала синоптикиня.

Нагадаємо, у суботу, 14 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, однак без дощів. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки (жовтий) в низці областей через туман. Температура повітря сьогодні вночі в північно-східних областях опуститься до +1 °C, а вдень по Україні буде до +24 °C.