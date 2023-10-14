Синоптик предупредила о похолодании в ближайшее время: оно состоится в два этапа

Осенняя погода в городе. Фото: Google.com

Последние несколько дней погода была достаточно теплой, однако осень вступает в свои права и температура воздуха будет падать. Синоптики предупреждают о двух этапах похолодания, которые ожидают украинцев.

Об этом рассказала синоптик Наталья Голеня в интервью радио NV.

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Украину ожидает два этапа похолодания

"В Украине теперь тепло, и мы можем радоваться такой погоде еще в субботу и воскресенье. Хотя уже в западных и северных областях в воскресенье поступит с северо-запада атмосферный фронт, дожди обусловят смену погоды. В понедельник будет опять же понижение температуры, похолодание. Уже ближе к норме, которая в этот период.То есть максимальные температуры будут где-то в пределах 6-11, 12 °C , на юге — до 15 ° C " , — рассказала синоптик.

Синоптик подчеркнула, что в ближайшее время украинцы ощутят всю силу осенних холодов. При этом температура и дальше будет снижаться.

"Мы вернемся ближе к осени с понедельника, но температурный фон будет близок к норме, как на эту пору. Погода готовит нам дальнейшее снижение, и по сегодняшним расчетам оно скорее будет где-то на 20-22 октября, опять же с севера зайдет холодный воздух арктического происхождения и еще будет понижение температуры. Ночью уже до плюс-минус, то есть +3...-3 °C, а дневная температура также будет +1-7 °C , разве что на юге до 10 °C", — пояснила Голеня.

Также синоптик рассказала, что бабье лето этой осенью все-таки было, но необычно коротким.

"Вот это у нас эти дни такое коротенькое-коротенькое бабье лето, поскольку в сентябре у нас еще продолжалось метеорологическое лето. После первого похолодания вот такое короткое, можно назвать его бабье лето, и опять же мы возвращаемся к более прохладной погоде", — резюмировала синоптик.

Напомним, в субботу, 14 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, но без дождей. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый) в ряде областей из-за тумана. Температура воздуха сегодня ночью в северо-восточных областях опустится до +1 °C, а днем по Украине будет до +24 °C.