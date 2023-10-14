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Водії під загрозою: Гідрометцентр показав карту з погодною небезпекою на сьогодні

14 жовтня 2023 06:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 14 жовтня — Гідрометцентр прогнозує сильний туман
Машини їдуть дорогою в тумані.Фото: novostipmr.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У суботу, 14 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, однак без дощів. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки (жовтий) в низці областей через туман. Температура повітря сьогодні вночі в північно-східних областях опуститься до +1 °C, а вдень по Україні буде до +24 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про туман у південних, центральних та східних областях України. Так, вночі та вранці в зазначених регіонах буде видимість 200-500 м. Повідомляється про І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні від Укргідрометцентру
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 14 жовтня, в Україні передбачається мінлива хмарність без опадів.

Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4-9 °C, у північно-східних областях +1...+6 °C, у південній частині та західних областях +8...+13 °C;
  • вдень в Україні +19...+24 °C.

У Київській області в суботу, 14 жовтня, також переважатиме мінлива хмарність, дощів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +19...+24 °C. У Києві — вночі +7...+9 °C, вдень +21...+23 °C.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 14 жовтня, від Укргідрометцентру
Мапа погоди в Україні сьогодні, 14 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики розповіли, яку погоду варто чекати на вихідних 14-15 жовтня. Так, в деяких областях пройдуть короткочасні дощі. 

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