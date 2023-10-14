Погода в Украине 14 октября — Гидрометцентр прогнозирует сильный туман

Водители под угрозой: Гидрометцентр показал карту с погодной опасностью на сегодня
В субботу, 14 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, но без дождей. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый) в ряде областей из-за тумана. Температура воздуха сегодня ночью в северо-восточных областях опустится до +1 °C, а днем по Украине будет до +24 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают о тумане в южных, центральных и восточных областях Украины. Так, ночью и утром в указанных регионах будет видимость 200-500 м. Сообщается о I уровне опасности, желтом.
Погода в Украине 14 октября
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 14 октября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +4...+9 °C, в северо-восточных областях +1...+6 °C, в южной части и западных областях +8...+13 °C;
- днем в Украине +19...+24 °C.
В Киевской области в субботу, 14 октября, также будет преобладать переменная облачность, дожди не прогнозируются. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°C, днем +19...+24°C. В Киеве — ночью +7...+9 °C, днем +21...+23 °C.
Напомним, что синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать на выходные 14-15 октября. Так, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.
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