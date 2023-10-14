Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Водители под угрозой: Гидрометцентр показал карту с погодной опасностью на сегодня arrow

Водители под угрозой: Гидрометцентр показал карту с погодной опасностью на сегодня

14 октября 2023 06:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 14 октября — Гидрометцентр прогнозирует сильный туман
Машины едут по дороге в тумане. Фото: novostipmr.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 14 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, но без дождей. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый) в ряде областей из-за тумана. Температура воздуха сегодня ночью в северо-восточных областях опустится до +1 °C, а днем по Украине будет до +24 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о тумане в южных, центральных и восточных областях Украины. Так, ночью и утром в указанных регионах будет видимость 200-500 м. Сообщается о I уровне опасности, желтом.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине от Укргидрометцентра
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 14 октября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +4...+9 °C, в северо-восточных областях +1...+6 °C, в южной части и западных областях +8...+13 °C;
  • днем в Украине +19...+24 °C.

В Киевской области в субботу, 14 октября, также будет преобладать переменная облачность, дожди не прогнозируются. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°C, днем +19...+24°C. В Киеве — ночью +7...+9 °C, днем +21...+23 °C.

Карта погоды в Украине сегодня, 14 октября, от Укргидрометцентра
Карта погоды сегодня, 14 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать на выходные 14-15 октября. Так, в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз