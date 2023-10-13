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В Укргідрометцентрі розповіли, де буде тепло на вихідних

13 жовтня 2023 17:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі розповіли, де буде тепло на вихідних
Прогноз погоди в Україні на вихідні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідних в Україні очікується тепла погода без опадів. Лише у понеділок на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Завтра в Україні тепла без опадів погода з темппературою вночі 3-9 °С тепла, в західних областях та південній частині до 13 °С, вдень 18-24 °С.

15 жовтня в західних, північних та місцями в центральних областях, 16 жовтня на більшій частині території країни пройдуть дощі. У неділю температура у вночі складатиме 8-14 °С, вдень17-22 °С, на Одещині до 25°С, у західних та північних областях 12-17 °С. У понеділок температура впаде на 3-5 °С.

Найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних і східних областях будуть тумани. Завтра вдень в західних областях, у понеділок на заході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до –3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Синоптикиня Наталія Голеня раніше розповіла, коли в Україну повернеться тепла погода.

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