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В Укргидрометцентре рассказали, где будет тепло на выходных

13 октября 2023 17:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре рассказали, где будет тепло на выходных
Прогноз погоды в Украине на выходные. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные в Украине ожидается теплая погода без осадков. Лишь в понедельник на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Завтра в Украине теплая без осадков погода с температурами ночью 3-9 °С тепла, в западных областях и южной части до 13 °С, днем 18-24 °С.

15 октября в западных, северных и местами центральных областях, 16 октября на большей части территории страны пройдут дожди. в воскресенье температура ночью будет составлять 8-14 °С, днем 17-22 °С, в Одесской области до 25 °С, в западных и северных областях 12-17 °С. В понедельник температура упадет на 3-5 °С.

В ближайшую ночь и завтра утром в южной части, центральных и восточных областях будут туманы. Завтра днем в западных областях в понедельник на западе и юге страны местами порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидается сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до -3 °C ночью и до +18 °C днем.

Синоптикиня Наталья Голеня ранее рассказала, когда в Украину вернется теплая погода.

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