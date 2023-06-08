Погода в Украине 9 июня

Синоптики рассказали, в каких областях завтра испортится погода
Завтра, 9 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в западных, днем местами и северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах и Закарпатье днем будет сильный дождь. На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части днем иногда порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +12-17°, днем +24-29°, на западе страны и в Крыму +21-26°, а в Карпатах ночью +8-13°, днем +13-18°.
Погода в Киевской области
Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Без осадков, лишь местами по области днем кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12-17°, днем +24-29°;
- в Киеве ночью +15-17°, днем +27-29°.
Опасные метеорологические явления
Завтра, 9 июня, в западных областях Украины ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики рассказали, что в Украине кроме Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, сегодня, 8 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.
Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.