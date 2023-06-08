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Синоптики рассказали, в каких областях завтра испортится погода

8 июня 2023 16:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 9 июня
Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 9 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных, днем местами и северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Карпатах и Закарпатье днем будет сильный дождь. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части днем иногда порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +12-17°, днем +24-29°, на западе страны и в Крыму +21-26°, а в Карпатах ночью +8-13°, днем +13-18°.

Погода 9 июня
Погода в Украине 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Без осадков, лишь местами по области днем кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12-17°, днем +24-29°;
  • в Киеве ночью +15-17°, днем +27-29°.

Опасные метеорологические явления

Завтра, 9 июня, в западных областях Украины ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности.

Погода 9 июня
Опасные метеорологические явления 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики рассказали, что в Украине кроме Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 9 июня
Пожарная угроза 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 8 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

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