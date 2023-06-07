Якою буде погода в Україні 8 червня

Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики розповіли, що у західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території України опади не передбачаються.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі очікується +12-17°, вдень +23-28°, на заході та півночі країни +19-24°. На високогір'ї Карпат вночі +7-12°, вдень +13-18°.

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що місцями буде короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12-17°, вдень +19-24°;

по Києву вночі +14-16°, вдень +22-24°.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Завтра, 8 червня, на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, відбуватиметься сповільнення підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та частин населених пунктів:

місто Херсон;

Каховський район;

Херсонський район;

Бериславський район;

Скадовський район.

Оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.

"Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься часткове затоплення заплавних територій та понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки)", — йдеться у повідомленні.

До того ж на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями на 8 год.

Синоптики додали, що на річках басейну Сяну та Дністера очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, над поточними, без негативних наслідків.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.