Жінки сидять під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 7 червня

Сьогодні в західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території країни опадів не передбачається, лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11-16°С, на сході та північному сході країни +8-13°С. Вдень очікується +22-27°С, у західних областях +18-23°С.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомили, що значних опадів не буде, лише місцями по області вдень невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі +11-16°С, вдень +22-27°С; у Києві вночі +14-16°С, вдень +24-26°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Найвища температура повітря протягом дня очікується у Херсонській області, на півдні Одещини та в західній частині Криму, на Черкащині, Чернігівщині та Київщині — +25-27°С.

За словами Діденко, найпрохолодніше сьогодні в західних областях, +18-23°С. У всіх інших областях України — +20-24°С.

"Дощі з грозами пройдуть у середу на заході України. Вдень нестійка атмосфера розташується також над північними областями плюс Вінниччина — місцями дощі, можливі грози", — розповіла Діденко.

На півдні, сході та більшій частині центру країни сьогодні переважатиме суха повітряна маса.

Вітер очікується південно-східний, на сході місцями північно-східний, невеликий або помірний.

Погода в Україні 7 червня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.