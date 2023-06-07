Женщина сидит под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 7 июня

Сегодня в западных областях ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами. На остальной территории страны осадков не ожидается, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11-16°С, на востоке и северо-востоке страны +8-13°С. Днем ожидается +22-27°С, в западных областях +18-23°С.

Погода в Украине 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщили, что осадков не будет, лишь местами по области днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью +11-16°С, днем +22-27°С; в Киеве ночью +14-16°С, днем +24-26°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Самая высокая температура воздуха в течение дня ожидается в Херсонской, на юге Одесской области и в западной части Крыма, Черкасской, Черниговской и Киевской областях — +25-27°С.

По словам Диденко, прохладнее сегодня в западных областях, +18-23°С. Во всех других областях Украины — +20-24 °С.

"Дожди с грозами пройдут в среду на западе Украины. Днем неустойчивая атмосфера разместится также над северными областями плюс Винницкая — местами дожди, возможны грозы", — рассказала Диденко.

На юге, востоке и большей части центра страны будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер ожидается юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.

Погода в Украине 7 июня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на здоровье человека. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.