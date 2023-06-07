Какой будет погода в Украине 8 июня

Синоптики рассказали, в каких областях завтра будет дождь
Завтра, 8 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в западных местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, кое-где с грозами. На остальной территории Украины осадки не предполагаются.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью ожидается +12-17°, днем +23-28°, на западе и севере страны +19-24°. На высокогорье Карпат ночью +7-12°, днем +13-18°.
Погода в Киевской области
Ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что местами будет кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12-17°, днем +19-24°;
- по Киеву ночью +14-16°, днем +22-24°.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Завтра, 8 июня, на реке Днепр ниже Каховской ГЭС в результате ее подрыва будет происходить замедление повышения уровней воды с содержанием значительного затопления прирусловых территорий и частей населенных пунктов:
- город Херсон;
- Каховский район;
- Херсонский район;
- Бериславский район;
- Скадовский район.
Объявлен третий (красный) уровень опасности.
"В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться частичное затопление пойменных территорий и пониженных участков в отдельных населенных пунктах на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности", — говорится в сообщении.
К тому же на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями на 8 часов.
Синоптики добавили, что на реках бассейна Сяна и Днестра ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, над текущими, без негативных последствий.
Напомним, сегодня, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.
Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.