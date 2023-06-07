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Синоптики рассказали, в каких областях завтра будет дождь

7 июня 2023 14:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 8 июня
Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, кое-где с грозами. На остальной территории Украины осадки не предполагаются.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью ожидается +12-17°, днем +23-28°, на западе и севере страны +19-24°. На высокогорье Карпат ночью +7-12°, днем +13-18°.

Погода 8 июня
Погода в Украине 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12-17°, днем +19-24°;
  • по Киеву ночью +14-16°, днем +22-24°.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Завтра, 8 июня, на реке Днепр ниже Каховской ГЭС в результате ее подрыва будет происходить замедление повышения уровней воды с содержанием значительного затопления прирусловых территорий и частей населенных пунктов:

  • город Херсон;
  • Каховский район;
  • Херсонский район;
  • Бериславский район;
  • Скадовский район.

Объявлен третий (красный) уровень опасности.

"В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться частичное затопление пойменных территорий и пониженных участков в отдельных населенных пунктах на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности", — говорится в сообщении.

К тому же на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями на 8 часов.

Синоптики добавили, что на реках бассейна Сяна и Днестра ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, над текущими, без негативных последствий.

Погода 8 июня
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

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