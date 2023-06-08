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Синоптики розповіли, в яких областях завтра зіпсується погода

8 червня 2023 16:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 9 червня
Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 9 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть опади та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у західних, вдень місцями і в північних областях очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах та на Закарпатті вдень буде значний дощ. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +12-17°, вдень +24-29°, на заході країни та в Криму +21-26°, а в Карпатах вночі +8-13°, вдень +13-18°.

Погода 9 июня
Погода в Україні 9 червня. Фото: Укргідрометцентр 

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде мінлива хмарність. Без опадів, лише місцями по області вдень короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +12-17°, вдень +24-29°;
  • у Києві вночі +15-17°, вдень +27-29°.

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 9 червня, у західних областях України очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода 9 июня
Небезпечні метеорологічні явища 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики розповіли, що в Україні, крім Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Луганської, Донецької, Запорізької областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода 9 июня
Пожежна небезпека 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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