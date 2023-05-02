Синоптики рассказали, в каких областях завтра прольют дожди

Синоптики рассказали о погоде завтра, 3 мая. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 мая, по Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях и районах кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Как сообщают синоптики, ночью в Волынской, Ровенской, а также днем в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории Украины будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 16-21°, в большинстве западных областей ночью 4-9°, днем 12-17° (на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 8-13°).

Погода в Украине на 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Киевлянам и гостям столицы следует ожидать переменную облачность, без осадков. Ветер в основном южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 16-21°;

в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 20°.

Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:

-2-3 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, раньше мы писали, когда ждать заморозков в мае.