Синоптики рассказали, в каких областях завтра прольют дожди
Завтра, 3 мая, по Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях и районах кратковременный дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Какая будет погода 3 мая
Как сообщают синоптики, ночью в Волынской, Ровенской, а также днем в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
На остальной территории Украины будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом северо-западный), 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 16-21°, в большинстве западных областей ночью 4-9°, днем 12-17° (на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 8-13°).
Погода в Киеве и области
Киевлянам и гостям столицы следует ожидать переменную облачность, без осадков. Ветер в основном южный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 16-21°;
в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 20°.
Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:
-2-3 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, раньше мы писали, когда ждать заморозков в мае.