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Синоптики розповіли, в яких областях завтра проллють дощі

2 травня 2023 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, в яких областях завтра проллють дощі
Синоптики розповіли про погоду на завтра, 3 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 3 травня, по Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях та районах — короткочасний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Якою буде погода 3 травня

Як повідомляють синоптики, уночі у Волинській, Рівненській, а також удень у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

На решті території України спострігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).

Погода в Україні на 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Киянам та гостям столиці варто очікувати мінливу хмарність, без опадів. Вітер здебільшого південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°;

у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.

Синоптики попереджають про небезпеку в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

-2-3 травня — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики радять утриматись від походів на високогір’я.

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, коли очікувати заморозків у травні. 

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