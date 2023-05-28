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Синоптики рассказали, в каких областях завтра ждать летнюю жару

28 мая 2023 19:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 29 мая
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 мая, в Украине будет жарко. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на завтра

На юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Синоптики рассказали, что также ожидаются грозы.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода 29 мая
Погода в Украине 29 мая. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве

Завтра утром, 29 мая, в Киеве будет ясно. Днем на небе появятся небольшие облака, и такая погода сохранится до вечера.

"Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью будет +9…+12°С, а днем столбики термометров покажут +19…+22°С", — рассказали синоптики.

Температура воздуха в других городах

  • Луцк — +7-20°С;
  • Львов — +8-20°С;
  • Ужгород — +12-23°С;
  • Ровно — +7-20°С;
  • Тернополь — +8-20°С;
  • Ивано-Франковск — +10-20°С;
  • Черновцы — +11-21°С;
  • Житомир — +7-20°С;
  • Хмельницкий — +7-20°С;
  • Винница — +7-20°С;
  • Чернигов — +7-20°С;
  • Черкассы — +10-21°С;
  • Кропивницкий — +12-22°С;
  • Николаев — +14-23°С;
  • Одесса — +15-23°С;
  • Херсон — +15-24°С;
  • Симферополь — +13-20°С;
  • Запорожье — +13-22°С;
  • Днепр — +12-21°С;
  • Полтава — +10-21°С;
  • Суммы — +8-20°С;
  • Харьков — +10-21°С;
  • Донецк — +14-22°С;
  • Луганск — +13-21°С;

Напомним, в понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.

Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

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