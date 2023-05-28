Какой будет погода в Украине 29 мая

Синоптики рассказали, в каких областях завтра ждать летнюю жару
Завтра, 29 мая, в Украине будет жарко. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на завтра
На юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Синоптики рассказали, что также ожидаются грозы.
На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
Завтра утром, 29 мая, в Киеве будет ясно. Днем на небе появятся небольшие облака, и такая погода сохранится до вечера.
"Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью будет +9…+12°С, а днем столбики термометров покажут +19…+22°С", — рассказали синоптики.
Температура воздуха в других городах
- Луцк — +7-20°С;
- Львов — +8-20°С;
- Ужгород — +12-23°С;
- Ровно — +7-20°С;
- Тернополь — +8-20°С;
- Ивано-Франковск — +10-20°С;
- Черновцы — +11-21°С;
- Житомир — +7-20°С;
- Хмельницкий — +7-20°С;
- Винница — +7-20°С;
- Чернигов — +7-20°С;
- Черкассы — +10-21°С;
- Кропивницкий — +12-22°С;
- Николаев — +14-23°С;
- Одесса — +15-23°С;
- Херсон — +15-24°С;
- Симферополь — +13-20°С;
- Запорожье — +13-22°С;
- Днепр — +12-21°С;
- Полтава — +10-21°С;
- Суммы — +8-20°С;
- Харьков — +10-21°С;
- Донецк — +14-22°С;
- Луганск — +13-21°С;
Напомним, в понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.
Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.