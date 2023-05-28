Какой будет погода в Украине 29 мая

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 мая, в Украине будет жарко. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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На юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Синоптики рассказали, что также ожидаются грозы.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 29 мая. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве

Завтра утром, 29 мая, в Киеве будет ясно. Днем на небе появятся небольшие облака, и такая погода сохранится до вечера.

"Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью будет +9…+12°С, а днем столбики термометров покажут +19…+22°С", — рассказали синоптики.

Температура воздуха в других городах

Луцк — +7-20°С;

Львов — +8-20°С;

Ужгород — +12-23°С;

Ровно — +7-20°С;

Тернополь — +8-20°С;

Ивано-Франковск — +10-20°С;

Черновцы — +11-21°С;

Житомир — +7-20°С;

Хмельницкий — +7-20°С;

Винница — +7-20°С;

Чернигов — +7-20°С;

Черкассы — +10-21°С;

Кропивницкий — +12-22°С;

Николаев — +14-23°С;

Одесса — +15-23°С;

Херсон — +15-24°С;

Симферополь — +13-20°С;

Запорожье — +13-22°С;

Днепр — +12-21°С;

Полтава — +10-21°С;

Суммы — +8-20°С;

Харьков — +10-21°С;

Донецк — +14-22°С;

Луганск — +13-21°С;

Напомним, в понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.

Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.