Якою буде погода в Україні 29 травня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 травня, в Україні буде спекотно. У деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Синоптики розповіли, що також очікуються грози.

На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 29 травня. Фото: Meteoprog

Погода у Києві

Завтра зранку, 29 травня, у Києві буде ясно. Вдень на небі з'являться невеликі хмари, і така погода збережеться до вечора.

"Опадів у цей день не очікується. Температура повітря вночі буде +9…+12°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +19…+22°С", — розповіли синоптики.

Температура повітря в інших містах

Луцьк — +7-20°С;

Львів — +8-20°С;

Ужгород — +12-23°С;

Рівне — +7-20°С;

Тернопіль — +8-20°С;

Івано-Франківськ — +10-20°С;

Чернівці — +11-21°С;

Житомир — +7-20°С;

Хмельницький — +7-20°С;

Вінниця — +7-20°С;

Чернігів — +7-20°С;

Черкаси — +10-21°С;

Кропивницький — +12-22°С;

Миколаїв — +14-23°С;

Одеса — +15-23°С;

Херсон — +15-24°С;

Сімферополь — +13-20°С;

Запоріжжя — +13-22°С;

Дніпро — +12-21°С;

Полтава — +10-21°С;

Суми — +8-20°С;

Харків — +10-21°С;

Донецьк — +14-22°С;

Луганськ — +13-21°С;

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.

Також ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.