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Синоптики розповіли, в яких областях завтра чекати літньої спеки

28 травня 2023 19:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 29 травня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 травня, в Україні буде спекотно. У деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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На півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Синоптики розповіли, що також очікуються грози. 

На решті території України опадів не передбачається. 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 29 травня. Фото: Meteoprog

Погода у Києві

Завтра зранку, 29 травня, у Києві буде ясно. Вдень на небі з'являться невеликі хмари, і така погода збережеться до вечора. 

"Опадів у цей день не очікується. Температура повітря вночі буде +9…+12°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +19…+22°С", — розповіли синоптики.

Температура повітря в інших містах 

  • Луцьк — +7-20°С;
  • Львів — +8-20°С;
  • Ужгород — +12-23°С;
  • Рівне — +7-20°С;
  • Тернопіль — +8-20°С;
  • Івано-Франківськ — +10-20°С;
  • Чернівці — +11-21°С;
  • Житомир — +7-20°С;
  • Хмельницький — +7-20°С;
  • Вінниця — +7-20°С;
  • Чернігів — +7-20°С;
  • Черкаси — +10-21°С;
  • Кропивницький — +12-22°С;
  • Миколаїв — +14-23°С;
  • Одеса — +15-23°С;
  • Херсон — +15-24°С;
  • Сімферополь — +13-20°С;
  • Запоріжжя — +13-22°С;
  • Дніпро — +12-21°С;
  • Полтава — +10-21°С;
  • Суми — +8-20°С;
  • Харків — +10-21°С;
  • Донецьк — +14-22°С;
  • Луганськ — +13-21°С;

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.

Також ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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