Якою буде погода в Україні 29 травня

Синоптики розповіли, в яких областях завтра чекати літньої спеки
Завтра, 29 травня, в Україні буде спекотно. У деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди на завтра
На півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Синоптики розповіли, що також очікуються грози.
На решті території України опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Погода у Києві
Завтра зранку, 29 травня, у Києві буде ясно. Вдень на небі з'являться невеликі хмари, і така погода збережеться до вечора.
"Опадів у цей день не очікується. Температура повітря вночі буде +9…+12°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +19…+22°С", — розповіли синоптики.
Температура повітря в інших містах
- Луцьк — +7-20°С;
- Львів — +8-20°С;
- Ужгород — +12-23°С;
- Рівне — +7-20°С;
- Тернопіль — +8-20°С;
- Івано-Франківськ — +10-20°С;
- Чернівці — +11-21°С;
- Житомир — +7-20°С;
- Хмельницький — +7-20°С;
- Вінниця — +7-20°С;
- Чернігів — +7-20°С;
- Черкаси — +10-21°С;
- Кропивницький — +12-22°С;
- Миколаїв — +14-23°С;
- Одеса — +15-23°С;
- Херсон — +15-24°С;
- Сімферополь — +13-20°С;
- Запоріжжя — +13-22°С;
- Дніпро — +12-21°С;
- Полтава — +10-21°С;
- Суми — +8-20°С;
- Харків — +10-21°С;
- Донецьк — +14-22°С;
- Луганськ — +13-21°С;
Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.
Також ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.