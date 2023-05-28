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Синоптики попередили українців про дощі: де завтра зіпсується погода

28 травня 2023 17:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 29 травня - де очікуються дощі з грозами
Прогноз погоди на 29 травня. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яка погода очікується в Україні

Дощ із грозами очікується:

  • на півдні України;
  • на південному сході;
  • у Карпатах;
  • на Закарпатті.

Температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів, а вдень +21…+23 градуси. Вітер очікується 5,10 м/с.

Погода на 29 травня
Карта погоди в Україні на 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Яка буде погода у Києві

У Києві у понеділок не буде дощів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме близько +10 градусів, а вдень +21…+23 градуси.

Нагадаємо, що 28 травня в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опустяться нижче за +18.

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