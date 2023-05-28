Погода в Україні на 29 травня - де очікуються дощі з грозами

Синоптики попередили українців про дощі: де завтра зіпсується погода
У понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода очікується в Україні
Дощ із грозами очікується:
- на півдні України;
- на південному сході;
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
Температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів, а вдень +21…+23 градуси. Вітер очікується 5,10 м/с.
Яка буде погода у Києві
У Києві у понеділок не буде дощів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме близько +10 градусів, а вдень +21…+23 градуси.
Нагадаємо, що 28 травня в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опустяться нижче за +18.