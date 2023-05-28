Погода в Украине на 29 мая - где ожидаются дожди с грозами

Прогноз погоды на 29 мая. Фото: google

В понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Кратковременный дождь с грозами ожидается:

на юге Украины;

на юго-востоке;

в Карпатах;

на Закарпатье.

Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, а днем +21…+23 градуса. Ветер ожидается 5,10 м/с.

Карта погоды в Украине на 29 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве

В Киеве в понедельник не будет дождей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит около +10 градусов, а днем +21…+23 градуса.

Напомним, что 28 мая на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не опустятся ниже +18.