Погода в Украине на 29 мая - где ожидаются дожди с грозами

Синоптики предупредили украинцев о дождях: где завтра испортится погода
В понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градуса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода ожидается в Украине
Кратковременный дождь с грозами ожидается:
- на юге Украины;
- на юго-востоке;
- в Карпатах;
- на Закарпатье.
Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, а днем +21…+23 градуса. Ветер ожидается 5,10 м/с.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве в понедельник не будет дождей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит около +10 градусов, а днем +21…+23 градуса.
Напомним, что 28 мая на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не опустятся ниже +18.