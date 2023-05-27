Погода в Україні на 28 травня - в яких регіонах буде найтепліше

Синоптики розповіли, у яких регіонах завтра буде найтепліше
У неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 травня
Дощі очікуються:
- у Дніпропетровській області;
- у Кіровоградській області;
- на решті України без опадів.
Вітер очікується на північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Якою буде температура повітря
У північних та західних регіонах вночі буде +6…+11 градусів, а вдень +18…+23 градуси. На решті України вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.
Якою буде погода у Київській області та Києві
На Київщині очікується хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в області вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +18...+23 градуси. У Києві вночі буде близько +10 градусів, а вдень +20…+22 градуси.
Нагадаємо, що вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода і слід очікувати шквалу вітру швидкістю 15-20 м/с.