Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, у яких регіонах завтра буде найтепліше arrow

Синоптики розповіли, у яких регіонах завтра буде найтепліше

27 травня 2023 16:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 28 травня - в яких регіонах буде найтепліше
Прогноз погоди на 28 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Якою буде погода 28 травня

Дощі очікуються:

  • у Дніпропетровській області;
  • у Кіровоградській області;
  • на решті України без опадів.

Вітер очікується на північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Якою буде температура повітря

У північних та західних регіонах вночі буде +6…+11 градусів, а вдень +18…+23 градуси. На решті України вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.

Погода на 28 травня
Карта погоди в Україні на 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Київській області та Києві

На Київщині очікується хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в області вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +18...+23 градуси. У Києві вночі буде близько +10 градусів, а вдень +20…+22 градуси.

Нагадаємо, що вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода і слід очікувати шквалу вітру швидкістю 15-20 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB