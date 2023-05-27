Погода в Україні на 28 травня - в яких регіонах буде найтепліше

Прогноз погоди на 28 травня. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Якою буде погода 28 травня

Дощі очікуються:

у Дніпропетровській області;

у Кіровоградській області;

на решті України без опадів.

Вітер очікується на північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Якою буде температура повітря

У північних та західних регіонах вночі буде +6…+11 градусів, а вдень +18…+23 градуси. На решті України вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.

Карта погоди в Україні на 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Київській області та Києві

На Київщині очікується хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в області вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +18...+23 градуси. У Києві вночі буде близько +10 градусів, а вдень +20…+22 градуси.

Нагадаємо, що вихідні в одеситів розпочнуться з короткочасного дощу. Синоптики попереджають, що в регіоні все ще вируватиме негода і слід очікувати шквалу вітру швидкістю 15-20 м/с.