Погода в Украине на 28 мая - в каких регионах будет теплее всего

Прогноз погоды на 28 мая. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 28 мая

Дожди ожидаются:

в Днепропетровской области;

в Кировоградской области;

на остальной части Украины без осадков.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Какой будет температура воздуха

В северных и западных регионах ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градусов. На остальной части Украины ночью ожидается +11….+16 градусов, а днем +21…+26 градусов.

Карта погоды в Украине на 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области и Киеве

В Киевской области ожидается облачность, без осадков. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градусов. В Киеве ночью будет около +10 градусов, а днем +20…+22 градуса.

Напомним, что выходные у одесситов начнутся с кратковременного дождя. Синоптики предупреждают, что в регионе все еще будет непогода и следует ожидать шквала ветра скоростью 15-20 м/с.