Погода в Украине на 28 мая - в каких регионах будет теплее всего

Синоптики рассказали, в каких регионах завтра будет теплее всего
В воскресенье, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 мая
Дожди ожидаются:
- в Днепропетровской области;
- в Кировоградской области;
- на остальной части Украины без осадков.
Ветер ожидается северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Какой будет температура воздуха
В северных и западных регионах ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градусов. На остальной части Украины ночью ожидается +11….+16 градусов, а днем +21…+26 градусов.
Какой будет погода в Киевской области и Киеве
В Киевской области ожидается облачность, без осадков. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градусов. В Киеве ночью будет около +10 градусов, а днем +20…+22 градуса.
Напомним, что выходные у одесситов начнутся с кратковременного дождя. Синоптики предупреждают, что в регионе все еще будет непогода и следует ожидать шквала ветра скоростью 15-20 м/с.