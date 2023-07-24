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Синоптики рассказали, в каких областях завтра будут ливни и порывы ветра

24 июля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 25 июля
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 25 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях дожди, грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

В западных, днем и северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди и грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье — сильные дожди. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем в западных местами в северных, центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16...+21 градус, а днем — +27...+32 градуса. На юге Одесской области ожидается +35 градусов, на крайнем западе Украины +24...+29 градусов. В Карпатах ночью будет +12...+17 градусов, днем — +20...+25 градусов.

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Погода в Украине на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В столичном регионе переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса;
  • по Киеву ночью +18...+20 градусов, днем +28...+30 градусов.

Из-за гроз синоптики объявили первый уровень опасности по Киевской области.

Погода он Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 25 июля, в Украине будет преобладать теплая погода. Температура воздуха будет составлять +26...+31 градус.

"Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных, северных и местами в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней", — рассказала Диденко.

На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Ветер будет юго-западным, умеренным, временами порывистым до 15-20 м/с.

В Киеве ожидается местами кратковременный дождь, а также гроза. Температура воздуха будет +29 градусов.

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Прогностическая диаграмма. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 25 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет.

Также мы писали, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

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