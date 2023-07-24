Прогноз погоди в Україні на 25 липня

То задуха, то сильні зливи: синоптики розповіли, якою буде погода впродовж цього тижня
Завтра, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не буде.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні на завтра
На Закарпатті та Прикарпатті можуть пройти сильні дощі. В інших регіонах країни погода буде сухою та теплою.
Вітер переважно південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- Вночі — +16-21°C.
- Вдень — +26-32°C, на півдні країни температура сягатиме до 35°C.
Погода у Києві
У столиці 25 липня буде мінлива хмарність. Також може пройти невеликий дощ.
Вітер — південно-західний, 3 м/с.
Температура повітря:
- Вночі — +18-20°C.
- Вдень — +28-30°C.
На Київщині:
- Вночі — +18-20°C.
- Вдень — +27-29°C.
Погода на тиждень
Протягом 25-26 липня на заході, півночі та в центрі будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, в деяких частинах країни може бути град.
Синоптики повідомляють, що 27 липня майже у всіх областях країни, крім сходу, пройдуть дощі з грозами. На вулиці стане значно холодніше.
А от щодо п'ятниці, то 28 липня дощитиме та будуть грози у кожному регіоні, крім західних областей. Температура повітря теж стане меншою.
Нагадаємо, у четвер, 20 липня, після нічних обстрілів росіян Миколаїв накрила потужна злива.