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То задуха, то сильні зливи: синоптики розповіли, якою буде погода впродовж цього тижня

24 липня 2023 14:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 25 липня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не буде.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні на завтра

На Закарпатті та Прикарпатті можуть пройти сильні дощі. В інших регіонах країни погода буде сухою та теплою.

Вітер переважно південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі — +16-21°C.
  • Вдень — +26-32°C, на півдні країни температура сягатиме до 35°C.
Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці 25 липня буде мінлива хмарність. Також може пройти невеликий дощ. 

Вітер — південно-західний, 3 м/с. 

Температура повітря:

  • Вночі — +18-20°C.
  • Вдень — +28-30°C. 

На Київщині: 

  • Вночі — +18-20°C.
  • Вдень — +27-29°C.

Погода на тиждень

Протягом 25-26 липня на заході, півночі та в центрі будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с, в деяких частинах країни може бути град. 

Синоптики повідомляють, що 27 липня майже у всіх областях країни, крім сходу, пройдуть дощі з грозами. На вулиці стане значно холодніше.

А от щодо п'ятниці, то 28 липня дощитиме та будуть грози у кожному регіоні, крім західних областей. Температура повітря теж стане меншою. 

Нагадаємо, у четвер, 20 липня, після нічних обстрілів росіян Миколаїв накрила потужна злива. 

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