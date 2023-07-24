Прогноз погоды в Украине на 25 июля.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на завтра

В Закарпатье и Прикарпатье могут пройти сильные дожди. В других регионах страны погода будет сухой и теплой.

Ветер преимущественно южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

Ночью — +16-21°C.

Днем — +26-32°C, на юге страны температура будет достигать 35°C.

Прогноз погоды на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 25 июля будет переменная облачность. Также пройдет небольшой дождь.

Ветер — юго-западный, 3 м/с.

Температура воздуха:

Ночью — +18-20°C.

Днем — +28-30°C.

В Киевской области:

Ночью — +18-20°C.

Днем — +27-29°C.

Погода на неделю

В течение 25-26 июля на западе, севере и центре будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, в некоторых частях страны может быть град.

Синоптики сообщают, что 27 июля почти во всех областях страны кроме востока пройдут дожди с грозами. На улице станет гораздо холоднее.

А вот в пятницу, 28 июля будет дождь и грозы в каждом регионе, кроме западных областей. Температура воздуха тоже станет меньше.

Напомним, в четверг, 20 июля, после ночных обстрелов россиян Николаев накрыл мощный ливень.