Прогноз погоды в Украине на 25 июля.

То духота, то сильные ливни: синоптики рассказали, какой будет погода в течении этой недели
Завтра, 25 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине на завтра
В Закарпатье и Прикарпатье могут пройти сильные дожди. В других регионах страны погода будет сухой и теплой.
Ветер преимущественно южный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью — +16-21°C.
- Днем — +26-32°C, на юге страны температура будет достигать 35°C.
Погода в Киеве
В столице 25 июля будет переменная облачность. Также пройдет небольшой дождь.
Ветер — юго-западный, 3 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью — +18-20°C.
- Днем — +28-30°C.
В Киевской области:
- Ночью — +18-20°C.
- Днем — +27-29°C.
Погода на неделю
В течение 25-26 июля на западе, севере и центре будут сильные порывы ветра 15-20 м/с, в некоторых частях страны может быть град.
Синоптики сообщают, что 27 июля почти во всех областях страны кроме востока пройдут дожди с грозами. На улице станет гораздо холоднее.
А вот в пятницу, 28 июля будет дождь и грозы в каждом регионе, кроме западных областей. Температура воздуха тоже станет меньше.
Напомним, в четверг, 20 июля, после ночных обстрелов россиян Николаев накрыл мощный ливень.