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Синоптики розповіли, в яких областях завтра будуть зливи та пориви вітру

24 липня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 25 липня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 25 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У багатьох областях будуть дощі, грози та сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

В західних, вдень і в північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі та грози. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті — значні дощі. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень в західних, місцями в північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +16...+21 градус, а вдень — +27...+32 градуси. На півдні Одеської області очікується +35 градусів, на крайньому заході України +24...+29 градусів. У Карпатах вночі буде +12...+17 градусів, вдень — +20...+25 градусів.

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Погода в Україні на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень очікується короткочасний дощ та гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси;
  • по Києву вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Через грози синоптики оголосили перший рівень небезпеки по Київській області.

Погода він Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра, 25 липня, в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря становитиме +26...+31 градус.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив", — розповіла Діденко.

На решті території України опадів не прогнозується.

Вітер буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 м/с.

У Києві очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза. Температура повітря буде +29 градусів.

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Прогностична діаграма. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не буде.

Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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