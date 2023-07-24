Прогноз погоди в Україні на 25 липня

Синоптики розповіли, в яких областях завтра будуть зливи та пориви вітру
Завтра, 25 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У багатьох областях будуть дощі, грози та сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на завтра
В західних, вдень і в північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі та грози. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті — значні дощі. На решті території України опадів не передбачається.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень в західних, місцями в північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде +16...+21 градус, а вдень — +27...+32 градуси. На півдні Одеської області очікується +35 градусів, на крайньому заході України +24...+29 градусів. У Карпатах вночі буде +12...+17 градусів, вдень — +20...+25 градусів.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень очікується короткочасний дощ та гроза.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси;
- по Києву вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.
Через грози синоптики оголосили перший рівень небезпеки по Київській області.
Погода він Наталки Діденко
Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра, 25 липня, в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря становитиме +26...+31 градус.
"Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив", — розповіла Діденко.
На решті території України опадів не прогнозується.
Вітер буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 м/с.
У Києві очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза. Температура повітря буде +29 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не буде.
Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.