Какой будет погода в Украине 7 июня

Женщина с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются кратковременные дожди, а местами с грозами. На остальной территории страны осадков не предвидится, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 11-16°, на востоке и северо-востоке страны 8-13°. Днем ожидается 22-27°, в западных областях 18-23°.

Погода в Украине 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Ожидается переменная облачность. Синоптики сообщили, что значительных осадков не будет, лишь местами по области днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 11-16°, днем 22-27°;

в Киеве ночью 14-16 °, днем 24-26 °.

Напомним, в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Добавим, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.