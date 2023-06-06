Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, в каких областях завтра будет дождь и гроза arrow

Синоптики рассказали, в каких областях завтра будет дождь и гроза

6 июня 2023 15:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 7 июня
Женщина с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются кратковременные дожди, а местами с грозами. На остальной территории страны осадков не предвидится, лишь днем в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 11-16°, на востоке и северо-востоке страны 8-13°. Днем ожидается 22-27°, в западных областях 18-23°.

Погода 7 июня
Погода в Украине 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Ожидается переменная облачность. Синоптики сообщили, что значительных осадков не будет, лишь местами по области днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 11-16°, днем 22-27°;
  • в Киеве ночью 14-16 °, днем 24-26 °.

Напомним, в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Добавим, синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас