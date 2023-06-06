Якою буде погода в Україні 7 червня

Жінка з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у західних областях очікуються короткочасні дощі, а подекуди з грозами. На решті території країни опадів не передбачається, лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде 11-16°, на сході та північному-сході країни 8-13°. Вдень очікується 22-27°, у західних областях 18-23°.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомили, що значних опадів не буде, лише місцями по області вдень невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 11-16°, вдень 22-27°;

у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Нагадаємо, у Києві зафіксували новий погодний рекорд. 2 червня у столиці був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру.

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

Додамо, синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.