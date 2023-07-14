Женщина идет по улице под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 14 июля

Сегодня осадки ожидаются на всей территории страны. Ночью в северо-западной части, днем в северных, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные дожди, а также грозы. На Левобережье в отдельных районах пройдет град.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине кроме западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +14-19°C, на побережье морей до +22°C, а днем +20-25°C. В Закарпатье и в южной части страны ожидается +26-31°C.

Погода 14 июля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью +14-19°C, днем +20-25°C; в Киеве ночью 17-19°C, днем +21-23°C.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем в столичном регионе ожидается дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в Украину сегодня придет циклон, который принесет осадки.

Днем пройдут ливни в северных областях Украины и Полтавской области, а на вечер распространятся и на востоке Украины. Ближе к ночи сильные ливни наиболее вероятны на Волыни, Ровенской и Винницкой областях, а также в западных районах Одесской области.

Температура воздуха на севере +19-22°C; на юге и востоке +27-31°C; на остальной территории +24-29°C.

Циклон в Украине 14 июля. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Напомним, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет от +19°C до +25°C.