Жінка йде вулицею під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 14 липня

Сьогодні опади очікуються по всій території країни. Вночі у північно-західній частині, вдень у північних, Полтавській та Харківській областях будуть значні дощі, а також грози. На Лівобережжі в окремих районах пройде град.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +14-19°C, на узбережжі морів до +22°C, а вдень +20-25°C. На Закарпатті та у південній частині країни очікується +26-31°C.

Погода 14 липня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Сьогодні в Київській області буде хмарно з проясненнями.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі +14-19°C, вдень +20-25°C; у Києві вночі 17-19°C, вдень +21-23°C.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень у столичному регіоні очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в Україну сьогодні прийде циклон, який принесе з собою опади.

Вдень пройдуть зливи у північних областях України та на Полтавщині, а на вечір поширяться і на сході України. Ближче до ночі сильні зливи найбільш ймовірні на Волині, Рівненщині, Вінниччині, а також у західних районах Одещини.

Температура повітря на півночі +19-22°C; на півдні та сході +27-31°C; на решті території +24-29°C.

Циклон в Україні 14 липня. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Нагадаємо, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°C до +25°C.