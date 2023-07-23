Парень с девушкой под зонтиком в дождь. Фото: УНИАН

Сегодня, 23 июля, в некоторых частях Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики рассказали, что температура воздуха будет комфортной почти всюду.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 23 июля

Синоптики прогнозируют, что на Левобережье днем на востоке и юго-востоке страны небольшие, местами умеренные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не будет.

"Антициклон с красивым именем Hermiona даст не совсем эстетический пендель дождевому фронту, сдвинет его почти совсем на наши границы и на небе в воскресенье засияет солнышко, будут порхать белые облака, а температура воздуха повысится до комфортных значений", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Наталья Диденко

Ветер преимущественно северо-западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12+17,

днем +22+27.

Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 23 июля

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Небольшие дожди ожидаются лишь в первую половину ночи.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

"В Киеве 23 июля ожидается прекрасная погода — без осадков и потепления до +25 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью +12+17, днем +22+27;

по Киеву ночью +14+16, днем +22+24.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, 23 июля в Украине будет доминировать погода с температурой воздуха в течение дня +24+29 градусов, на юге до +30 градусов.

Лишь немного фронт задержится на юго-востоке Украины, Донецкой и Луганской областей — там местами дожди с грозами.